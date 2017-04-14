Некоммерческим организациям Якутии необходимо поторопиться с отчетами

Управление министерства юстиции России по Якутии напоминает, что 14 апреля – последний день сдачи отчетности некоммерческими организациями о своей деятельности за 2016 год, а также информации о продолжении деятельности в 2017 году.

Прием отчетности осуществляется в консультационном центре НКО при Управлении министерства юстиции РФ по Республике Саха (Якутия), расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова д. 18, 2 этаж, кабинет 200, график работы: с 9 до 18 часов.

Кроме того, отчетность можно разместить на информационном портале Минюста России о деятельности некоммерческих организаций (http://unro.minjust.ru), либо предоставить средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности. Формы отчетности, а также помощник по составлению отчетности размещены на официальном сайте Управления Минюста – to14.minjust.ru.

Прием отчетов также осуществляется в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Якутии.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте управления в разделе «Отчетность некоммерческих организаций» http://to14minjust.ru, а также у специалистов отдела по делам некоммерческих организаций по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова, 18, тел. 8 (4112) 42-58-34.

В соответствии со ст. 19 КоАП РФ несвоевременное представление или непредставление вышеуказанной информации влечет административную ответственность.