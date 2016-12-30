Назначены заместители министра образования и науки Якутии

Кадровыми решениями Егора Борисова от 30 декабря заместителями министра образования и науки РС(Я) назначены Юрий Шипицын, Елена Семенова и Эдуард Кондратьев.

Напомним, ранее Егор Борисов подписал указ о структурных изменениях в правительстве республики. Как сообщили ЯСИА в администрации главы и правительства Якутии, создание единого министерства образования и науки РС(Я) имеет целью реализацию принципа и механизмов так называемого «сквозного образования», включающего в себя все ступени и формы образования – от начального до высшего, а также научно-исследовательскую деятельность. Универсальные принципы педагогической и познавательной деятельности, универсальные управленческие механизмы в сфере образования позволят добиваться лучших результатов в процессе получения знаний и навыков учащимися, в профессиональной ориентации и подготовке, духовном и физическом развитии обучающихся. Функции упраздняемого министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я) передаются новому министерству.