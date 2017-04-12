Глава Якутии назначил единовременные выплаты ко Дню Победы

В Якутии ко Дню Победы произведут единовременные выплаты инвалидам, участникам, вдовам погибших и умерших участников Великой отечественной войны, а также лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Соответствующий указ издал глава республики Егор Борисов в связи с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В целях дополнительной социальной поддержки единовременные выплаты будут произведены следующим категориям лиц:

инвалидам и участникам ВОВ – по 15 000 рублей;

вдовам погибших участников ВОВ – по 10 000 рублей;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — по 10 000 рублей;

вдовам умерших участников ВОВ – 5 000 рублей.

Министерству труда и социального развития Якутии поручено произвести единовременные выплаты в срок до 9 мая 2017 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.