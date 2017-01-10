Налоговая служба: С 1 января уплачивать страховые взносы нужно по новым КБК

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения, связанные с передачей администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в Федеральную налоговую службу Российской Федерации. Вопросы исчисления и уплаты страховых взносов будет регулировать Налоговый кодекс РФ, в котором появилась новая глава 34 «Страховые взносы».

Администрирование страховых взносов налоговыми органами создаст более комфортные условия плательщикам, поскольку все мероприятия, связанные с контролем исполнения ими обязанности по уплате страховых взносов, будут аккумулироваться наравне с налогами и сборами в одном ведомстве.

С 1 января 2017 года оплата страховых взносов должна производиться по новым кодам бюджетной классификации (главный администратор доходов бюджета, первые 3 цифры КБК – 182) в налоговые органы по месту нахождения налогоплательщика.

В целях правильного заполнения реквизита «код бюджетной классификации» в распоряжениях о переводе денежных средств, Федеральной налоговой службой Российской Федерации подготовлена сопоставительная таблица доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году (https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/about_fts/sootvtable.xlsx).

Управление Федеральной налоговой службы по Якутии обращает особое внимание на необходимость правильного оформления платежных документов в уплату страховых взносов во избежание попадания платежа в невыясненные поступления.