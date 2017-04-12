Налоговая инспекция: Подайте заявление на льготу по имущественным налогам

Законодательство предусматривает освобождение от налога нескольким категориям лиц.

Так, право на льготу по налогу на имущество физических имеют инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства и пенсионеры.

Налоговым кодексом Российской Федерации установлен перечень объектов, по которым может быть предоставлена льгота:

1) квартира или комната;

2) жилой дом;

3) помещение или сооружение, находящееся в собственности физических лиц, осуществляющих профессиональную творческую деятельность, — в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, — на период такого их использования;

4) хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

5) гараж или машино-место.

Таким образом, если, например, в собственности пенсионера имелись магазины, иные сооружения, льгота предоставляться не будет (кроме льготников, являющихся индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентную систему (ПСН) при предоставлении заявления с подтверждающими документами).

Независимо от количества оснований льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика.

То есть, льгота предоставляется на 1 квартиру, 1 жилой дом, 1 гараж. При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. Если лицо, имеющее право на льготу, ранее уже подавало заявление на предоставление льготы, повторно предоставлять заявление на льготу не нужно.

Налоговой политикой республики предусмотрена льгота по транспортному налогу с физических лиц. От уплаты транспортного налога освобождаются:

— инвалиды и законные представители детей-инвалидов — на одну единицу транспортного средства, зарегистрированного на граждан указанных категорий;

— физические лица в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля отечественного производства (СССР) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно и с годом выпуска до 1990 года включительно или в отношении одного зарегистрированного на них мотоцикла или мотороллера отечественного производства (СССР) с годом выпуска до 1990 года включительно.

Органы местного самоуправления также имеют право устанавливать дополнительные льготы по земельному налогу. Информацию о принятых ставках и льготах можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn14/service/tax/).

Чтобы воспользоваться льготой, налогоплательщик должен представить в налоговый орган заявление о предоставлении льготы и копии подтверждающих документов (справки МСЭ, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении и др.).

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует подать заявления на льготы до начисления налогов и направления уведомлений, то есть до конца апреля.