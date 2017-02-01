Налоговая инспекция: Новые коды бюджетной классификации страховых взносов

Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия), в связи передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов, сообщает, что с 2017 года является администратором страховых взносов.

Перечень источников доходов на 2017 год, в том числе по страховым взносам, администрируемым налоговыми органами, утвержден Приказом Минфина России от 7 декабря 2016 года № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01 июля 2013г.»

Администратором страховых взносов с 2017 года являются налоговые органы — Межрайонная инспекция ФНС России №5. Код администратора страховых взносов начинается с 182.

Представляем сопоставительную таблицу доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год к применяемым в 2016 году.

Реквизиты инспекции для перечисления страховых взносов:

ИНН 1435029737 КПП 143501001

Получатель: УФК по РС (Я) (Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия))

Банк получателя: Отделение — НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

БИК 049805001

Счет получателя: 40101810100000010002

Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов в 2017 году. Информация для работодателей

Уплатить страховые взносы за расчетные периоды до 1 января 2017 года нужно по следующим КБК:

— для пенсионных взносов — 182 1 02 02010 06 1000 160;

— для медицинских взносов — 182 1 02 02101 08 1011 160;

— для взносов по нетрудоспособности и в связи с материнством — 182 1 02 02090 07 1000 160.

Уплатить взносы за периоды, начиная с 1 января 2017 года нужно по следующим КБК:

— для пенсионных взносов — 182 1 02 02010 06 1010 160;

— для медицинских взносов — 182 1 02 02101 08 1013 160;

— для взносов по нетрудоспособности и в связи с материнством — 182 1 02 02090 07 1010 160.

Обращаем внимание, что все вышеперечисленные КБК приведены для общих случаев уплаты взносов. Исключения есть, например, для взносов по дополнительному тарифу на выплату страховой части пенсии.

Для уплаты взносов на травматизм за декабрь 2016 года и за периоды, которые начнутся не ранее 1 января, надо будет использовать один КБК — 393 1 02 02050 07 1000 160. Это связано с тем, что в 2017 году, как и сейчас, ФСС будет контролировать уплату таких взносов.

Информация для индивидуальных предпринимателей

Уплатить страховые взносы в фиксированном размере за расчетные периоды до 1 января 2017 года нужно по следующим КБК:

-на обязательное пенсионное страхование – 182 1 02 02140 06 1100 160

— на обязательное медицинское страхование -182 1 02 02103 08 1011 160

— превышающий 1 % — 182 102 0 2140 06 1200 160

Уплатить взносы в фиксированном размере за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года нужно по следующим КБК:

-на обязательное пенсионное страхование – 182 1 02 02140 06 1110 160

-на обязательное медицинское страхование – 182 1 02 02103 08 1013 160

-превышающий 1 % — 182 102 0 2140 06 1200 160

Напомним, КБК вносится в поле 104 платежного документа по взносам и состоит из 20 цифр.

Кроме того напоминаем, что код бюджетной классификации (14-17 разряды) состоит из 4 знаков:

1000 – налог (сбор), 2100 — пени, 3000 – штраф.

Документ: Приказ Минфина России от 07.12.2016 №230н (находится на регистрации в Минюсте России).

Телефон для справок (Отдел учета налоговых поступлений): 8 (4112) 49-94-40; 49-94-49; 49-94-47