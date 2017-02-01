Началась перевозка топлива в Среднеколымский и Нижнеколымский улусы

Началась доставка топлива в село Андрюшкино по маршруту Среднеколымск – Ойурсардах – Андрюшкино.

Сегодня, 1 февраля, доставлено 29 тонн топлива для объектов теплоснабжения и энергетики. Было задействовано 4 единицы спецтехники.

До закрытия автозимника силами ГУП «ЖКХ РС(Я)» планируется доставить 1800 тонн нефти для обеспечения теплоснабжения и 600 тонн дизельного топлива для ДЭС. Данный объем обеспечит потребность в топливе до марта 2018 года, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики.