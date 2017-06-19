На совещании у Евгения Чекина отметили повышение безработицы и снижение смертности

Вопросы задолженности по выплате заработной платы, роста уровня безработицы, хода завоза грузов, демографической ситуации в республике были обсуждены сегодня на планерном совещании у председателя правительства Якутии Евгения Чекина.

О ходе подготовки к Всероссийскому слету студенческих отрядов, который пройдет в октябре в Якутске, проинформировал вице-премьер Михаил Гуляев. Он принял участие в плановом заседании, которое провел заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов. Ключевым вопросом повестки стало планирование мероприятий. В ходе совещания обсуждены проект программы слета, а также программа IV Всероссийской спартакиады студенческих отрядов, которая претерпит некоторые изменения. Также участники обсудили вопросы по организации трансфера, питания и проживания, а также вопросы бюджета слета. Всероссийский слет студенческих отрядов в этом году пройдет в Якутске с 27 по 30 октября. Участниками станут лучшие бойцы, комиссары и командиры студенческих отрядов из регионов Российской Федерации.

Вопросы о задолженности по выплате заработной платы и ситуации на рынке труда выступил заместитель председателя правительства Алексей Дьячковский. По сведениям Сахастата, государственной инспекции труда, прокуратуры, задолженность отмечается на 41 предприятии. Общая сумма составила 160,4 млн рублей перед 2 164 работниками. Из общей суммы задолженности в республике 65,7 млн рублей, или 40%, приходится на 16 предприятий, которые находятся в различных стадиях процедуры банкротства.

Общая численность безработных в республике за январь-апрель 2017 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,7% и составила 35,8 тыс. человек. Уровень общей безработицы составил 7,1% от численности рабочей силы. Численность занятых в экономике увеличилась по сравнению с показателем прошлого года на 3,4% и составила 465,1 тыс. человек.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Наталья Дягилева ознакомила с ходом полевых работ. «Посевная кампания по овощам и картофелю идет с некоторым отставанием, но улусы заверяют, что в ближайшее время ситуация выровняется. План по посеву зерновых перевыполнен, по кормовым культурам работы проводятся по плану, тут отставания нет», – сказала замминистра.

О демографической ситуации в республике доложил министр здравоохранения Михаил Охлопков. Он отметил, что в Якутии сохраняется естественный прирост населения за счет снижения смертности. С начала 2017 года умерло 2 200 якутян, за аналогичный период прошлого года – 3 520. Также отмечается снижение младенческой смертности. Случаев материнской смертности, как и в 2016 году, не было. Но при этом отмечается рост детской смертности, причем – от внешних факторов.

Как рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков, продолжается отгрузка грузов с Усть-Кута для нужд жизнеобеспечения и производственных нужд предприятий. С начала навигации отгружено 571,6 тыс. тонн различных грузов.

Дмитрий Лепчиков также проинформировал о том, что в четырех населенных пунктах остаются подтопленными дворовые территории и жилые дома. Так в селе Сыаганнах подтоплено 24 дворовых территории, девять жилых домов, в селе Налимск – 19 дворовых территорий, в селе Кенг-Кюель частично подтоплены 21 дворовая территория и девять жилых домов, в поселке Саскылах – шесть дворовых территорий, взлетно-посадочная полоса и накопитель аэропорта. Небольшое повышение уровня воды отмечено на реке Индигирке у села Куберганя, где частично подтопило четыре дворовые территории. Определенные неудобства испытывают жители села Томтор Оймяконского улуса, где размыло мостовой переход через реку Куйдусун.

Уровень воды в двух подтопленных селах пошел на спад

Павел Игнатьев: На рынке труда Якутии востребованы рабочие профессии