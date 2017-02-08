На Якутской ГРЭС стартовала спартакиада к 23 февраля

В Якутской ГРЭС дан старт ежегодному спортивному первенству среди структурных подразделений станции ко Дню защитника Отечества. В этом году программу расширили с пяти – до десяти видов спорта.

Торжественное открытие первенства прошло в станционном спортзале. Директор, главный инженер, председатель профкома энергопредприятия и главный судья соревнований поздравили коллег с праздником спорта, пожелали честной игры, удачи и, конечно же, обойтись без травм, ведь главное – это здоровье. Именно для поддержания активного здорового образа жизни, укрепления командного духа работников ЯГРЭС и проводятся эти соревнования.

Первое состязание началось сразу же на церемонии открытия – команды выступили с приветствиями, баллы за которые будут нелишними в общем зачете. Самый высокий балл получила команда Газотурбинного цеха.

По жеребьевке первый номер достался действующему чемпиону станции – команде Цеха тепловой автоматики и измерений. Сможет ли она повторить прошлогодний успех, покажет время. За заветный кубок будут бороться также команды Электроцеха и административно-управленческого персонала.

К соревнованиям в спортзале ЯГРЭС провели косметический ремонт– удалили старое лакокрасочное покрытие пола, отшлифовали его, нанесли разметку, отвечающую современным требованиям для занятий волейболом, футболом и баскетболом. Покрытие выполнили качественным паркетным лаком в несколько слоев, а также перекрасили стены и потолок.

В зале занимаются футболом, волейболом, баскетболом, проводят соревнования между цехами станции, филиалами «Якутскэнерго» и дочерних обществ. Нередко персонал станции в свой обеденный перерыв или после продуктивного трудового дня совершает здесь пробежку, чтобы снять утомление и поддерживать хорошую физическую форму.

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