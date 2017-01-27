На Якутской ГРЭС-2 провели пробный старт второй газотурбинной установки

На Якутской ГРЭС-2 успешно провели пробную прокрутку двигателя второй газотурбинной установки (ГТУ-2). Всего установлено четыре ГТУ общей электрической мощностью 193 МВт. Пробные пуски основного оборудования планируется начать в 1 квартале этого года.

На основной площадке Якутской ГРЭС-2 смонтировано основное электротехническое оборудование, завершаются монтажные и пуско-наладочные работы по вспомогательным системам. Ведется подготовка к постановке под рабочее напряжение комплектного элегазового распределительного устройства (КРУЭ) 110 кВ.

В котельном отделении продолжаются подготовительные работы к пуску одного из трех пиковых водогрейных котлов (ПВК-1), который пока будет использоваться для собственных нужд стройплощадок. В турбинном отделении энергетики продолжают пусконаладочные работы на ГТУ-3.

Всего в настоящее время на площадках строительства станции задействовано 630 человек и 22 единицы техники, работа ведется круглосуточно.

Холодная прокрутка двигателя — это раскрутка роторов газотурбинного двигателя без подачи топлива в целях его предстартовой проверки. Проведение прокрутки – важный этап подготовки к пробным пускам турбин.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193 МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения потребителей. Заказчик-застройщик объекта — АО «Якутская ГРЭС-2» (100%-е дочернее общество ПАО «РусГидро»). Генеральный подрядчик строительства Якутской ГРЭС-2 – АО «ТЭК Мосэнерго».