На выставке-ярмарке «Рыба Якутии-2016» продали 12 тонн продукции

В Якутске 24-25 декабря прошла специализированная выставка–ярмарка «Рыба Якутии-2016». Инициатором выставки является Торгово-промышленная палата республики.

Организатором выступил госкомитет РС (Я) по делам Арктики при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии, оператором — АО «Якутская ярмарка». В конкурсе приняли участие сельхозпредприятия и родовые общины Аллаиховского, Жиганского, Нижнеколымского, Усть-Янского и Кобяйского районов, ООО «Тит Ары», перерабатывающие предприятия ООО «Байкал», ООО «ТоргХолод», ОАО «Туймаада Агроснаб», ООО «Якутская рыбная компания».

Председатель оргкомитета, первый зампред правительства — министр сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Петр Алексеев, открывая выставку, пожелал, чтобы это мероприятие стало традиционным.

В рамках деловой программы под председательством президента Торгово-промышленной палаты республики Владимира Членова был проведен круглый стол на тему «Рыболовство в Якутии. Пути развития», на котором обсудили вопросы о состоянии рыбохозяйственного комплекса Якутии и его государственной поддержке, о законодательном регулировании отношений в сфере рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства, воспроизводстве биоресурсов, состоянии сырьевой базы рыболовства, ветеринарном контроле в области рыболовства. По итогам обсуждения принята резолюция круглого стола.

По результатам выставки все участники получили дипломы и призы. Несмотря на холодную погоду, выставку посетило много народа, многие ушли с покупками. За два дня выставки продано 12 тонн свежей рыбы. Приняли участие не только рыбаки и переработчики, но и предприятия, которые сотрудничают так или иначе с этой отраслью: Хотугу Танас, ООО «Арктик Трэвел», ГУП НКИ «Бичик» РС(Я), Французская пекарня «Bon Ami», ЯФ ФГБНУ «Госрыбцентр» и другие.