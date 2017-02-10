На отчете правительства в Верхневилюйске объявят о старте Года спорта и здорового образа жизни

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин сегодня, 10 февраля, в рамках отчета исполнительных органов госвласти в Верхневилюйском улусе примет участие в ряде важных мероприятий.

В первой половине дня планируется открытие нового 24-квартирного жилого дома по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья в селе Верхневилюйск. В Хоринском наслеге пройдет отчет исполнительных органов государственной власти об итогах деятельности за 2016 год.

Во второй половине дня состоится заседание организационного комитета XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», а также личный прием граждан.

Поездка главы кабмина республики Евгения Чекина завершится обобщающим отчетом в райцентре и торжественным собранием общественности и населения, на котором глава улуса подведет итоги деятельности муниципального образования и объявит об официальном старте Года спорта и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.