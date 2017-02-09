На космодроме «Восточный» начали монтаж оборудования для следующего пуска

Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» (входит в «Роскосмос») начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока «Фрегат» в сооружениях стартового и технического комплексов космодрома «Восточный» для обеспечения следующего пуска.

«Оборудование изготовлено НПО им. С.А.Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов унифицированного технического комплекса. Завершить монтаж и пусконаладочные работы планируется до конца апреля», — говорится в сообщении ФГУП, передает РИА «Новости».

Далее, согласно технологии, будут проведены автономные и комплексные испытания. Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» обеспечивают сопровождение работ. Авторский надзор по монтажу технологического оборудования осуществляют сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КБ «Мотор», филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — НИИСК, НПО «им. С.А.Лавочкина», НПЦ АП.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.