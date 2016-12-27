На канале «Страна» стартовала тематическая неделя, посвященная Якутии

На телеканале «Страна» с 26 декабря стартовала тематическая неделя, посвященная республике. Информацию о спецпроекте «Неделя региона. Якутия» на можно узнать на cайте strana-tv.ru.

Где в России можно увидеть землю в алмазах? Почему жители этого региона по полгода не глушат двигатели автомобилей, а в соседний поселок отправляются на самолете? Как в условиях вечной мерзлоты выращивают овощи и разводят скот? Об этих и многих других любопытных фактах из жизни самого большого региона России расскажет новый специальный проект, который стартует на телеканале «Страна» с 26 декабря.

Якутию не случайно принято считать страной холода. В республике расположены сразу два населенных пункта — Верхоянск и Оймякон, где зафиксированы самые низкие температуры северного полушария Земли! Но регион доказал: при умелом подходе минус дает большой плюс. Сейчас в Якутии проводят уникальные исследования, занимаются криоразработками и даже пытаются с помощью генной инженерии вывести живых мамонтов! В местном криохранилище — единственном в России – собрано более 100 тысяч исчезающих видов семян и растений, а также полезные ископаемые, находки археологов. В республике собираются построить крупный научный центр, который станет базой для работы специалистов со всего мира. Подробности зрители узнают в программах «Индустрия холода» — , «Земля мамонтов» «Оймякон».

Низкие температуры в Якутии научились использовать не только в научных, экономических, но и туристических целях. Эксперты приводят регион в пример как образец правильного маркетинга. За последние десять лет турпоток в республику увеличился в полтора раза. Сегодня это около 170 тысяч человек в год, в их числе и иностранные гости.

О необычной земле многие из них узнали из фильмов, которые снимаются в Якутии, а после — выходят на мировые кинофестивали. Ежегодно в регионе снимают 15-20 картин. Комедии, мелодрамы, фильмы ужасов, эпические сказки на якутском языке пользуются огромным успехом. Кинокритики говорят о так называемом якутском чуде и пытаются понять, как Якутии удаётся выпускать столько качественных, самобытных фильмов? Фрагменты из них зрители телеканала «СТРАНА» смогут увидеть в программе «Сахавуд». А из интервью режиссера Михаила Барынина, работу которого признали одной из лучших на Московском международном кинофестивале, узнают, чем Якутия так привлекательна для киносъемок.

Особую гордость за местный кинематограф испытывает и глава Якутии Егор Борисов. Он даже приглашал в гости известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо. В эксклюзивном интервью телеканалу «Страна» Егор Борисов рассказал, как регион оказывает поддержку молодым актерам и режиссерам, какими еще разработками Якутия готова удивить мир, и чем здешняя природа похожа на бассейн реки Амазонки? Также глава республики поделился планами развития экономики региона. По его словам, ставка в этом направлении будет сделана на создание комфортных условий для инвестиционной деятельности и ведения бизнеса. В Якутии формируются территории опережающего развития. Именно они должны стать точками роста экономики всей России. Одна из них — «Кангалассы» — единственная на Дальнем Востоке, ориентированная на малое и среднее предпринимательство. Что будут выпускать ее резиденты? И почему бизнес на площадках ТОР по определению успешен? Об этом речь пойдет в программе «Территория возможностей».

Около 100 стартапов объединил под своей крышей технопарк «Якутия». Ежегодно они производят товары на сотни миллионов рублей. Местные инновации уверенно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках. Секреты успеха вопреки суровому климату и транспортной изоляции откроет программа «Технопарк «Якутия».

Эти и другие интересные факты об уникальном месте России зрители телеканала «Страна» узнают из масштабного проекта «Неделя региона. Якутия». Примечательно, что он создан при содействии местных журналистов. Ведь кому, как не им известно, все о своей земле. Теперь о стране холода узнают больше и зрители телеканала. С 26 декабря в течение 7 дней программы о наиболее значимых проектах Якутии, её природных и климатических особенностях, социально- экономических показателях, точках роста и инновационных решениях.