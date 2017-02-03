МВД Якутии: Ваша финансовая безопасность – в ваших руках

2 февраля в ОМВД России по Нерюнгринскому району обратилась жительница одного из сел района. Она стала жертвой мобильных мошенников.

Женщина сообщила, что приехала в город на длительный срок и хотела арендовать жилье. В одном из сайтов в сети интернет потерпевшая увидела объявление об арендуемой квартире. Иногородняя жительница позвонила по указанному телефону, ей ответила женщина, которая представилась риелтором и предложила квартиру, которая по описанию подошла под требования арендатора.

Затем «риелтор» потребовала оплатить предоплату в размере 35000 рублей, что потерпевшая и сделала через приложение «Мобильный банк». После всех манипуляций, мошенница перестала выходить на связь с обманутой ею женщиной.

Уважаемые граждане, ваша финансовая безопасность – в ваших руках! В очередной раз рекомендуем вас быть более осмотрительными при заключении различных сделок.

Мошенники берут в аренду квартиры на краткосрочной основе, с суточной оплатой, затем предлагают их доверчивым гражданам на долгосрочный срок и скрываются с их деньгами.

Мошенники помещают в многочисленных сайтах объявления с предложением аренды жилья, затем, к обратившимся гражданам ставят условия об оплате их услуг по подбору жилья, чего заведомо не собираются делать и скрываются с их деньгами.

Рынок недвижимости, где совершаются многочисленные сделки, является одним из наиболее уязвимых мест для финансовой безопасности граждан.