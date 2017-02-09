Мужская работа: Сотрудники МЧС Алданского района рассказали детям о своей работе

Воспитанники МКУ «Центр семейного устройства» Алданского района на открытом мероприятии «Мужская работа» узнали много интересного.

Сотрудники пожарно-спасательной части №1 продемонстрировали выполнение различных упражнений со спасательной верёвкой, её назначении при спасении с высотных зданий и зданий повышенной этажности.

Показали, как работает дыхательный аппарат на сжатом воздухе ПТС Профи-М, ребята узнали о его многофункциональности при спасении людей. Также был раскрыт секрет быстрого надевания боевой одежды и снаряжения. Также сотрудники органов правопорядка рассказали о профилактике преступлений и правонарушений.

По окончанию показательных выступлений сотрудники противопожарной службы, правоохранительных органов предложили воспитанникам «Центра семейного устройства» заниматься в кружке «Добровольный юный пожарный». Также обсудили вопросы о поступлении школьников в высшие учебные заведения МЧС, получении специальностей по их окончанию.

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