Молодые исследователи Якутии поспорят на «научном батле»

Впервые в истории якутской науки молодые исследователи поборются за звание лучшего на познавательном юмористическом шоу.

«Научный батл» — проект, во время которого молодые исследователи в доступной форме и с юмором расскажут про интереснейшие факты, удивительные явления природы.

Мероприятие пройдет 9 февраля на территории Арктического инновационного центра СВФУ. Организаторами выступили молодежное правительство Якутии и региональное отделение общества «Знание».

«Батл — это серия десятиминутных выступлений в формате стэндап-шоу. Победителя определят по овациям зрителей. Идея провести подобное мероприятие пришла, когда мы с ребятами думали над тем, как популяризировать научные знания», — сообщил ЯСИА один из организаторов, научный сотрудник института мерзлотоведения СО РАН Александр Жирков.

За звание лучшего будут бороться: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России СВФУ Айтал Яковлев, ведущий эксперт биотехнологической лаборатории ГАУ «Технопарк Якутия» Евгений Попов, инженер лаборатории «Графеновые нанотехнологии» Александра Томская и специалист по IT-сервисам, ООО «Инфосистемы» Нюргун Докторов.