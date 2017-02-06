Молодая Гвардия Якутии: Начался Год местных отделений

В сельских поселениях будут созданы первичные отделения для системной работы с молодежью. «Молодая Гвардия Единой России» наступивший год объявила Годом местных отделений. «Мы начали делать акцент на создание местных отделений Гвардии. Считаю, что организация, имеющая широкую географию, четкую структуру и слаженную команду в каждом уголке региона, будет оперативно, качественно и эффективно решать любые вопросы», — прокомментировал Александр Сусоев, руководитель Якутского регионального отделения МГЕР.

С начала года в местных отделениях проходит обсуждение предстоящих задач и обмен опытом работы. В пятницу, 3 февраля, состоялось заседание Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Якутского местных отделений МГЕР в г.Покровск Хангаласского улуса.

Организатором выступили Молодогвардейцы Хангаласского улуса под руководством Виктории Николаевой. Делегацию активистов Намского улуса возглавила руководитель местного отделения Юлия Жергина, а также в состав приглашенных участников мероприятия вошли член Регионального штаба Раиса Контоева, руководитель Мегино-Кангаласского местного отделения Павел Судико, член Местного штаба Якутского местного отделения Тамара Бережнева и активист аппарата РО Максим Рязанский.

Молодогвардейцев от имени Хангаласского отделения Партии приветствовали секретарь местного отделения, Председатель районного Совета депутатов МР «Хангаласский улус» Борис Протодьяконов, заместитель секретаря, руководитель аппарата администрации МР «Хангаласский улус» Николай Федоров, руководитель исполкома Данил Аргунов.

Активисты поделились опытом работы, рассказали о новых направлениях деятельности, обсудили участие МГЕР в предварительном голосовании Партии «Единая Россия» и определили кандидатов, а также провели практикум по организации избирательной кампании «Молодежный избирательный штаб». Молодогвардейцы решили следующее выездное мероприятие провести в поселке Нижний Бестях.

«Поездка в Покровск оказалась весьма продуктивной. Отрадно было увидеть список кандидатов на предварительное голосование. Теперь с этими членами «Молодой Гвардии» предстоит усиленная подготовка к «праймериз». Считаю, что обмен опытом очень полезен, и год местных отделений пройдёт продуктивно для всех нас«, — поделилась Тамара Бережнева, член штаба МГЕР г.Якутска.

Павел Судико, руководитель Мегино-Кангаласского отделения, подчеркнул: «Работа в расширенном составе позволила посмотреть на сложившуюся ситуацию в нашем районе с другой стороны. Несмотря на различные социально-экономические и местные отличия, молодежь в наших районах очень схожа. Общими усилиями мы сможем достичь высоких результатов! Уверен, что год местных отделений проведём на высоком уровне«.

В этот же день у молодогвардейцев Оленекского района также состоялось выездное мероприятие — посетили Кирбейский наслег, встретились с молодежью и учредили первичное отделение в селе.

«2017 год наша команда начала с выездных мероприятий в села. В рождественский день посетили Харыялах, затем Жилинду — провели ряд благотворительных акций, а сегодня плодотворно завершили день в Кирбейском наслеге. Учредили первичные отделения в селах, избрали руководителей и приняли в состав новых членов МГЕР», — рассказал Христофор Васильев, руководитель Оленекского отделения.

В Верхневилюйском районе молодогвардейцы 12 наслегов обсудили направления деятельности и решили усилить работу в селах. «Продолжим работу на местах — из 21 наслегов имеем отделения в 12. Начали подготовку к семинару-совещанию для актива МГЕР вилюйской группы районов, который пройдет в Верхневилюйске», — поделилась Прасковья Тимофеева, руководитель Верхневилюйского местного отделения.