«Молодая Гвардия» Единой России провела семинар для улусных активов

70 молодогвардейцев из заречной группы улусов прошли двухдневное обучение на семинаре-совещании в селе Ытык-Кюель. В программе мероприятия были лекции, практические тренинги, спортивные соревнования, деловая игра.

Актив местных отделений Мегино-Кангаласского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского и Чурапчинского улусов обсудил план работы и определил приоритетные направления деятельности.

Семинар-совещание начали с лекции политолога, кандидата исторических наук Ольги Парфеновой «О политической ситуации в стране», затем перешли к практическому тренингу по развитию навыков публичных выступлений «Ораторское мастерство» с преподавателями Высшей школы инновационного менеджмента при Главе республики Натальей Ефимовой и Еленой Васильевой.

В продолжение программы презентовали направления деятельности «Молодой Гвардии» Якутии на 2017 год, а день завершили спортивно — командной игрой в волейбол и состязаниями, прошёл вечер дружбы активистов.

Во второй день состоялись молодежные дебаты с политическими темами и бурными выступлениями. Также лекции прочитали первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета ЯРО Партии «Единая Россия» Василий Амбросьев и лидер Молодогвардейцев Якутии Александр Сусоев на тему «Как стать эффективным лидером?». Проведена деловая игра «Молодежный избирательный штаб» и подведены итоги семинар-совещания.

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