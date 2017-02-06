Мирнинская администрация объявила конкурс на создание логотипа республиканского Ысыаха молодежи

Десять тысяч рублей получит победитель конкурса логотипов республиканского Ысыаха молодежи, объявленного администрацией Мирнинского района.

Напомним, что очередной республиканский Ысыах молодежи пройдет этим летом в местности Чуоналыр в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо», что находится в 20 км от города Мирного.

Участником конкурса может стать отдельный автор или коллектив. Для этого необходимо направить соответствующее заявление, изображение логотипа. На конкурс принимаются не более трех проектов от одного автора или коллектива.

Предусмотрено также и два поощрительных приза.

Срок проведения конкурса: до 1 марта 2017 года. Материалы направлять в районный комитет молодежи по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, 19, каб. 105 или на электронную почту rkm-mirny@mail.ru.

За справками обращаться по телефону 8 (41136) 3-45-53 в районный комитет молодежи. Положение о конкурсе опубликовано на сайте алмазный-край.рф в разделе «Последние новости».