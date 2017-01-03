МинЖКХ Якутии: В жилых домах поселка Чульман температурный режим восстановится до конца дня

В жилых домах поселка Чульман Нерюнгинского района из-за низкого качества угля 2 января нарушился температурный режим, сообщает ЯСИА пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики республики.

В этот день совместными оперативными действиями дежурных МинЖКХ и администрации поселка Чульман были организованы мероприятия по доставке угля ООО УК «Колмар». На Чульманскую ТЭЦ завезено 400 тонн угля.

По состоянию на 3 января по информации Чульманской ТЭЦ, температурный график полностью восстановится до конца дня. Замороженных объектов нет. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.