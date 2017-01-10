Минздрав: Пользуйтесь услугами дистанционной записи к врачу

Министерство здравоохранения внедряет новые информационно-коммуникационные технологии — в республике работают единая региональная медицинская информационная система, которая позволяет вести электронные медкарты, а также региональная система электронной регистратуры и «Личный кабинет пациента».

На практике это выглядит так:

Дистанционная запись на прием к врачу. Жители республики теперь могут записаться на прием к специалисту, не выходя из дома. Для этого есть несколько способов:

– на сайте www.er14.ru;

— через бесплатное мобильное приложение «Электронная регистратура» (android), «er14.ru» (IOs)

— на портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

— на региональном портале государственных и муниципальных услуг

e-yakutia.ru

– посредством звонка в call-центр города Якутска по телефону: 8(4112)21-93-03

— через телефоны регистратуры и call-центры медицинских учреждений -через инфоматы

Алгоритм действий простой: пациент выбирает удобный для него способ записи к специалисту, осуществляет дистанционную запись и в назначенное время просто подходит в поликлинику со своими документами.

Современные технологии обеспечивают качественным обслуживанием и жителей отдаленных населенных пунктах. Так, врачи из улусов направляют больных на лечение или операцию в республиканские учреждения здравоохранения, используя возможности дистанционной заблаговременной записи на прием с помощью Единого центра поддержки и сопровождения пациентов. В таком случае пациент не ожидает несколько дней приема к специалисту, а приезжает точь-в-точь к назначенной дате, экономя время и деньги.

Телефон контакт-службы Единого центра (4112) 507-000.

С 2015 года функционирует «Личный кабинет пациента» . Пациенты с личным кабинетом могут не только записаться на прием к врачу, но и просмотреть свои текущие/прошедшие записи, распечатать талон к врачу, отменить прием. Также через личный кабинет можно получить информацию об оказанной медицинской помощи. Для получения логина и временного пароля жители Якутска и пригородов должны обратиться в Единый центр поддержки и сопровождения пациентов, жители других населенных пунктов — в регистратуру своей поликлиники. Вся информация доступна на портале «www.er14.ru».

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) внедряет новинки технических средств для удобства пациентов.