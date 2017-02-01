Минтруд России предлагает «регионализировать» МРОТ

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил «регионализировать» минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«Мы хотим и планировали все-таки решить вопрос, связанный с приближением минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионах. Эта конструкция, по нашему мнению, работает только тогда, когда будет осуществлен переход на некую регионализацию МРОТ», — сказал Максим Топилин 31 января на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он отметил, что если в регионах, где прожиточный минимум ниже среднего по России, установить МРОТ на этом уровне, в них будут неконкурентные условия и высокие требования к зарплате, передает «Финмаркет».

«Создана рабочая группа в Думе. В ближайшее время она начнет работать. Нам бы очень хотелось региональный аспект проработать», — подчеркнул глава Минтруда.

«При этом мы неоднократно заявляли, что никоим образом этот сюжет не относится к теме северных надбавок и районных коэффициентов. Они сохранятся, никаких изменений не будет вноситься ни в трудовое законодательство, ни в какие-то акты правительства», — подчеркнул министр.