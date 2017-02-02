Минстрой России предложил отказаться от термина «экономкласс» при строительстве жилья

В России скоро могут перестать строить жилье экономкласса. Такие поправки подготовило и опубликовало для общественного обсуждения министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для обозначения недорогих квадратных метров предлагается использовать такое понятие, как стандартное жилье.

Глава ведомства Михаил Мень упоминал, что именно этот термин применяется во всем мире. К тому же пресловутый «экономкласс», по его словам, часто ставит в тупик переводчиков на международных конференциях. Им сложно понять, что на самом деле имеется в виду, и объяснить это присутствующим. Поэтому Минстрой решился на замену.

Однако отказ от использования термина жилья экономкласса вовсе не означает, что в России перестанут строить для нуждающихся недорогое жилье с господдержкой. Как заявили «Российской газете» в министерстве, речь идет о простой замене понятий.

Сейчас «экономкласс» по Минстрою — это квартира площадью от 20 до 150 квадратных метров или дом площадью до 200 квадратных метров со всеми коммуникациями, счетчиками воды и электричества, сантехникой, плитой.

Критерии установлены для застройщиков, которые возводят дома в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Стоимость квадратного метра в этом случае не должна превышать 35 тысяч рублей.

Эти параметры остаются в силе. Хотя не исключено, что в перспективе корректировки могут внести и в них. Михаил Мень, например, ранее заявлял, что нужно отказаться от ограничений по минимальной площади квартир и строить в том числе и такое жилье, которое будет доступно даже студенту.

Эксперты полагают, что предложение отказаться от использования термина «жилье экономкласса» в пользу стандартного без изменения требований к самому жилью — это не более чем «маркетинговый» ход. По словам Марии Литинецкой, управляющего партнера «Метриум Групп», понятие «эконом» в массовом сознании имеет негативную окраску, а вот «стандарт» — более «демократичное» и социально направленное.

Кстати, отмечает «РГ», застройщики, работающие на рынке по собственным правилам и не использующие классификацию Минстроя, как утверждают эксперты, уже давно и по собственной инициативе начали отказываться от массового строительства жилья экономкласса. «В Москве экономкласс стал вымирающим видом: 98% проектов массового сегмента относятся к комфорт-классу, который обладает более высокими характеристиками», — констатирует Литинецкая.

Понятие «комфорт-класс» появилось не так давно, его принес с собой бурный подъем рынка после кризиса 2008-2009 годов. «Для экономического класса характерны типовая архитектура, стандартная отделка мест общего пользования, черновая отделка квартир, применение самых бюджетных материалов и технологических коммуникаций», — уточняет Литинецкая.

Впрочем, единой классификации жилья на российском рынке сейчас нет. Каждый девелопер использует свою собственную и классифицирует проекты так, как сам это понимает. В результате многие проекты часто просто «меняют вывеску», мигрируя из экономического в более высокий класс. Характеристики при этом сохраняются прежние.