Минспорт: Нерюнгринскому району поможем раскрыть спортивный потенциал

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан в Нерюнгринском районе к 2020 году должно возрасти до 40% от общего числа жителей, такая задача поставлена перед местным руководством и спортивным обществом Южной Якутии. В районе завершились «Дни молодежи, спорта и общества».

Три дня специалисты Минспорта, Минмолодежи и Минобщества работали в Нерюнгринском районе, посетили все населенные пункты района и ознакомились с работой дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, детско-юношеских спортивных школ и спортивных объектов.

Главной целью выездного мероприятия стало оказание практической помощи по улучшению физкультурно-спортивной работы на местах, а также налаживание контактов с молодежью и общественными организациями района.

По итогам работы члены четырех рабочих групп отметили, что Нерюнгринский район занимает в республике лидирующие позиции по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» и является самым активным из муниципальных образований по регистрации на портале gto.ru.

Работники дошкольных учреждений разрабатывают свои авторские программы. К примеру, инструктор по физвоспитанию детского сада «Лесная сказка» поселка Чульман Тамара Нефедьева разработала комплекс занятий по степ-аэробике для детей, для этого изготовила самодельные степы для занятий. Авторская программа «Геометрика» инструктора по физвоспитанию детского сада поселка Серебряный Бор Ольги Киселевой вызвала живой интерес у гостей, которые рекомендовали автору подать документы на получение патента на свою разработку.

В самом отдаленном поселке района Хани плодотворно работает общественный спорткомитет, который своими силами ежегодно проводит 65 физкультурно-оздоровительных мероприятий по 21 виду спорта. Для населенного пункта, где проживает 670 человек, это отличный показатель.

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В районе учителя физической культуры работают плодотворно, кроме уроков, ведут секции по различным видам спорта. К примеру, в Иенгре около 80% учащихся охвачены спортивно-массовой работой. Кроме этого, в этом селе ежегодно проводится межрегиональный турнир по вольной борьбе. В Беркаките на общественных началах организацию массовых мероприятий среди населения начали Петр Кожемякин и Роман Машиев.

На итоговом заседании Дней министр спорта республики Георгий Балакшин обратил внимание на следующие проблемные вопросы.

По словам министра, Нерюнгринский район является одним из лидеров в республике по обеспеченности спортивными объектами. В районе функционируют крытый стадион «Горняк», спортивный комплекс «Шахтер», два хоккейных корта с искусственным льдом, 30 бассейнов, 28 тиров и др. Но, к сожалению, эти спортивные сооружения не используются достаточно эффективно. Он рекомендовал отделу физкультуры и спорта обратить на это пристальное внимание.

Вместе с тем, Георгий Русланович отметил, что в поселках Хани, Серебряный Бор, Чульман и Иенгра необходимы спортивные залы. Эти вопросы он предложил решить за счет государственно-частного партнерства, а также по линии республиканского движения добрых дел «Моя Якутия – в XXI веке».

Далее министр посетовал на то, что в населенных пунктах района отсутствуют штатные единицы инструкторов по спорту, физкультурно-спортивная работа финансируется по остаточному принципу. К примеру, в поселке Чульман при населении почти в 9 тысяч человек на физкультуру и спорт в год выделяется всего 200 тысяч рублей. В целях подготовки спортивного резерва Георгий Балакшин предложил рассмотреть возможность открытия в этом поселке детско-юношеской спортивной школы нового типа. Для такого крупного населенного пункта это крайне необходимо.

Министр рекомендовал главе района рассмотреть возможность преобразования Отдела физической культуры и спорта в Управление по физкультуре и спорту с увеличением штатной численности и бюджета.

“Для района, который занимает второе место в республике по численности населения, два специалиста физически не смогут организовать работу на должном уровне», — подчеркнул министр. Кроме этого, Георгий Русланович предложил начать работу по созданию в районе отделения всероссийского добровольно-спортивного общества «Локомотив», а также выделить в каждом муниципальном образовании штатные единицы инструкторов по спорту.

В заключение, Георгий Балакшин выразил уверенность в том, что проделанная работа даст существенный толчок в развитии спорта, молодежи и гражданских инициатив в районе и поможет увеличению количества систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан в Нерюнгринском районе к 2020 году до 40%.