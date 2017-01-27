Минсельхоз: Требования для получения грантов усложнились

Минсельхоз Якутии проведет конкурс среди фермеров на предоставление грантов в конце марта-апреля текущего года. В ведомстве сообщили, что размеры грантов увеличились, соответственно условия для отбора претендентов ужесточились.

Для фермеров на создание и развитие хозяйства из федерального и республиканского бюджетов предоставляются два гранта: «На создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» и «На развитие семейных животноводческих ферм».

За 2012-2016 годы в республике гранты по обеим программам получили 707 фермеров на сумму 1 462 157,0 руб. 552 начинающих фермера получили 825 825,0 руб

155 — на строительство семейных ферм — 636 332,0 руб.

По объему привлекаемых федеральных средств на выделение грантов наша республика входила в первую тройку регионов.

Сумма гранта начинающего фермера была установлена в размере 1,5 млн.рублей.

Сумма гранта на строительство семейных ферм была от 8 млн. 600 т.р. до 840 тыс.рублей.

С этого года условия и сумма грантов изменились.

В 2017 году сумма гранта начинающего фермера увеличена в 2 раза — планируется в объеме 3 млн.рублей. Вместе с тем, введено требование – господдержка выдается фермерам, планирующим заняться молочным и мясным скотоводством. Из этой суммы 2 млн.750 тыс. рублей должны направляться на приобретение крупного рогатого скота, модернизацию и строительство живкомплекса, 250 тыс. рублей можно использовать на бытовое обустройство.

Желающие заняться табунным коневодством, оленеводством, свиноводством, птицеводством, растениеводством и т.д. получают сумму 1,5 млн. рублей.

Напомним, что в 2016 году грант начинающего фермера (по 1,5 млн.рублей) получили на развитие производства 234 человека. В текущем году федеральное министерство уменьшило количество получателей до 76 хозяйств.

Сумма гранта на поддержку строительства семейных животноводческих ферм также увеличится. Если ранее одно фермерское хозяйство могло получить грант на сумму до 21 млн.600 тыс.рублей, то с будущего года максимальный объем гранта будет в 30 млн.рублей. Здесь необходимо отметить, что фермер, бизнес-проект которого утвердит комиссия, получает 60 процентов от указанных в проекте затрат, а 40 процентов стоимости проекта должно у него быть на собственном счету. А это немалая сумма –20 млн.рублей.

Грант на строительство животноводческой фермы получат 7 хозяйств. Напомним, что в прошлом году такой грант получило 51 хозяйство.

Итак, в текущем году на получение грантов смогут претендовать только те хозяйства, которые уже имеют крепкую хозяйственную, производственную базу и определенные накопленные финансовые средства.

Министерство проведет конкурс на предоставление бизнес-проектов в конце марта-апреля.

Муниципальные образования должны провести активную работу по выявлению реальных, активных кандидатов для участия в конкурсах. Им советуют поддержать те проекты, которые окажут реальный прорыв в развитии товарного производства муниципалитета в области сельского хозяйства, привлекут молодые трудоспособные силы для работы в отрасли.