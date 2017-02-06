Минсельхоз: 40 процентов кормов в улусы доставлено

Минсельхоз Якутии запланировал к перевозке 13 434 тонн грубых кормов. Именно столько сена необходимо хозяйствам, нуждающимся в дополнительных кормах. По информации ведомства, доставлено 5 934 тн. сена – это 44 % от плана, осталось довезти 7 400 тн.

Глава минсельхоза Петр Алексеев поручил Департаменту земледелия, мелиорации и МТО проконтролировать качество сена, ужесточить график доставки сена. К нарушителям графика будут применяться финансовые меры, сообщает пресс-служба министерства.

Горный улус, запросивший дополнительно 1 961 тн.сена, полностью получил весь объем кормов. Поставщиками стали села Ой Хангаласского улуса, Ситтэ Кобяйского улуса, Модут Намского улуса, также осуществлены межнаслежные перевозки.

В вилюйский улус доставлена половина сена — 1 056 из 2 100 тн. Корм доставили из Кобяйского, Амгинского, Верхневилюйского улусов, г. Якутска. Из 27 наслегов в 14 сеном для скота обеспечены.

В Намский улус перевезено 831 тн. (47 %) из 1 746 тн. Поставщиками выступают Кобяйский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Амгинский улусы и наслеги улуса.

Хангаласский улус получил 20% грубых кормов. Весь объем – 2 730 тн доставят из других сел района,Чурапчинского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Амгинского улусов.

Столица республики планирует завезти для своих хозяйств 2 220 тн, перевезено 497 тн. — 22 %. Сено поставляют Чурапчинский, Усть-Алданский, Таттинский, Мегино-Кангаласский, Намский улусы.

Оймяконский (430 тн), Эвено-Бытантайский улусы (100 тн) из-за бездорожья дополнительные корма не получили. В Момский улус также из запланированного объема в 300 тн. не доставлено ни тонны.

Абыйский улус из запланированного к перевозке 550 тн. сена и сенажа получил 46 тн. (8 %). Отмечают, что основной перевозчик сена ОАО «Туймаада-Агроснаб» еще до открытия автозимника направил в улус автомашины с сеном, которые доставили в с. Хонуу Момского улуса, и после открытия автозимника срочно перевезли до сел Абый и Кубергеня.

Среди северных улусов наибольший объем сена будет доставлено в Верхоянский улус – из 1 239 тн. завезено 350 тн (28 %). Оператору указано прибавить темп работ.

В Булунский улус будет перевезено 40 тн. сена.