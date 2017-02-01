Минобщество объявило конкурс на получение субсидий

Министерство по развитию институтов гражданского общества объявило конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета республики. В конкурсе участвуют социально ориентированные НКО, оказывающие содействие деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций и имеющие соответствующие опыт, кадровый потенциал и действующие на территории не менее 5 муниципальных районов в качестве «ресурсного центра».

Прием заявок продлится до 27 февраля.

Организация-заявитель имеет право подавать заявку на предоставление субсидии из государственного бюджета республики в размере от 50 тыс.рублей до 1 млн рублей. Общая сумма бюджетных ассигнований, которая будет распределена по результатам конкурса, составляет 6 млн рублей.

Заявки принимаются по адресу: г. Якутск, Ленина пр., д. 22, каб. 611 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов. Перерыв на обед с 12:30 до 14.00, а также почтовым отправлением по адресу: 677000, г. Якутск, Ленина пр., д. 22, каб. 611. В конкурсе можно принять участие направив заявку в виде электронного документа, подписанного электронной подписью по электронной почте:minobchestvo@sakha.gov.ru

С условиями конкурса можно ознакомится на сайте Минобщества республики:https://minobchestvo.sakha.gov.ru в разделе конкурсы и гранты.

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: +7 (4112) 507-308, 507-309, 507-310, 507-311, 507-313, 507-314, а также по электронной почтеupravoi@mail.ru.