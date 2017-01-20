Минобщества: Закон республики «Об этнологической экспертизе» работает эффективно

Региональный закон «Об этнологической экспертизе», принятый в 2010 году, действующий исключительно в нашей республике, позволяет эффективно регулировать отношения хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера с компаниями-недропользователями и максимально защищать интересы северян.

Об этом сегодня представителям СМИ Якутии заявила заместитель министра по развитию институтов гражданского общества республики Лена Иванова.

«Всего с момента реализации закона проведено 8 этнологических экспертиз, по которым приняты положительные заключения. Расчет компенсации за возможный ущерб, наносимый в ходе хозяйственной деятельности на исконных общинных территориях, составил всего 323,6 млн. руб. Этнологические экспертизы прошли проекты, реализуемые в Якутии такими крупными компаниями и предприятиями, как РусГидро, ОАО «ЦИУС ЕЭС», ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», ООО «Газпром трансказ Томск», ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)», ФГУП «ЦЭНКИ» Роскосмос, АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Нижне-Ленское», — сообщила Лена Иванова.

В Якутии зарегистрированы 59 территорий традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности местного значения. Благодаря позиции и настойчивой работе властей региона, все компании, работающие на территории республики, соблюдают этот закон.

«В конце 2016 года предприятие «Газпром трансгаз Томск» перечислило общинам «Киен-Юрях», «Амин», «Хатыстыр», «Бугат», МУП «Иенгра» и МУП «Золотинка» сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» свыше 53 млн рублей. Средства в полном объеме поступили на расчетные счета общин, муниципальных унитарных предприятий и будут использованы на улучшение материально-технического оснащения оленеводов», — добавила заместитель министра по развитию институтов гражданского общества республики.