Минобщества: Готовы внедрить идеи по проведению юбилейного года

Первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Иван Луцкан включен в состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95- летию образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и 25 –летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

«В составе республиканского оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий я буду уделять особое внимание массовому вовлечению якутян в общественно-политические акции, которые будут направлены на укрепление дружбы между народами, осознание исторического масштаба вхождения Якутии в состав Российского государства, образования ЯАССР и принятия действующей Конституции Республики Саха (Якутия). В первую очередь, необходимо использовать большое значение и содержание юбилейных дат в патриотическом воспитании молодежи», — прокомментировал распоряжение Ил Дархана Якутии Иван Луцкан.

«Глава Республики указал на необходимость доработки Плана юбилейных мероприятий с учетом предложений общественных организаций и отдельных граждан. Над этой задачей будет и работать в ближайшее время Минобщества республики. Обращайтесь в наше министерство и предлагайте свои идеи по проведению юбилейного года», — сказал первый заместитель министра.