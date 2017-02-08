Минобщества — единое во множестве лиц

Минобществу республики еще нет и года, и некоторые направления его работы еще мало знакомы населению. Не все осведомлены, что такое институты гражданского общества и даже довольно распространенное понятие НКО – некоммерческая организация. Впрочем, процесс «погружения в тему» налицо. Особенно в Якутии. А недавний отчет министра развития институтов гражданского общества республики Сарданы Гурьевой о работе ведомства в 2016 году дает весь набор «пазлов» для создания полной и ясной картины.

Истоки и рождение

Дата появления министерства – 9 марта 2016 года. Минобщества – многофункциональная и многоплановая структура, в этом его уникальность, ведь в некоторых регионах есть органы, которые занимаются только одним большим направлением, например, министерство по национальной политике в Республике Коми.

Все задачи и полномочия созданного Минобщества находятся в сфере общественных интересов, поддержки гражданских инициатив. Отсюда и сокращенное название – Минобщества.

Для чего нужны институты гражданского общества?

До сих пор многим не ясен термин «институты гражданского общества». Есть разные определения, но наиболее доступное следующее – это совокупность организаций, которые выражают интересы различных слоев населения и стараются их реализовать независимо от государства. В основном это НКО – некоммерческие организации и общественные объединения, не имеющие в качестве основной цели извлечение прибыли. Основная их цель – достижение общественных благ. Их деятельность защищена и регламентирована специальными законами Российской Федерации.

Работает также республиканский закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в РС(Я)».

Минобщества Республики Саха налаживает взаимодействие органов исполнительной власти республики прежде всего с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывая разную помощь, в том числе грантовую; причем регион на общероссийском фоне достиг в работе по развитию институтов гражданского общества замечательных результатов.

Успехи в развитии гражданского общества

В Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 2109 некоммерческих организаций, из которых 1593 являются социально ориентированными. За шесть последних лет количество НКО увеличилось почти в два раза (в 2010 году их было 1243). В 2016 году зарегистрировано 146 новых социально ориентированных НКО.

Количество некоммерческих организаций на 100 тысяч населения составляет 215,4, что превышает среднероссийский уровень — 154,2.

Спектр НКО очень широк. От заботы о здоровье населения до юридической помощи.

Некоммерческими организациями также являются религиозные организации, профессиональные союзы, общины малочисленных народов.

Большое значение имеют НКО, осуществляющие общественный контроль, например, в потребительской сфере.

Поддержка НКО включает в себя разную работу. Так, 17 июня 2016 года состоялся III Республиканский форум некоммерческих организаций с участием 605 человек, 220 НКО из 23 муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия). В рамках форума состоялись презентации 42 социальных проектов и оказана консультационно-методическая помощь.

Во многом благодаря форумам НКО в муниципальных образованиях республики количество районов и городских округов, в которых приняты муниципальные программы по поддержке социально ориентированных НКО, увеличилось с 2010 года с 7 до 25.

И у министерства есть первые награды российского уровня. В декабре на VII съезде некоммерческих организаций России Минобщества Якутии стало лауреатом общественной премии «Госгрант-2016» в номинации «За инновации в проведении конкурсов по предоставлению грантовой поддержки социально значимых проектов».

Объемы финансовой поддержки некоммерческих организаций в РС(Я) впечатляют. Если в 2011 году она составила 357,9 млн рублей, то в 2016 – 883,2 млн. Эти деньги можно назвать народным бюджетом, примерно таким по существу, как в городе Якутске, но в гораздо большем объеме.

Так, в минувшем году Ресурсные центры НКО получили по конкурсу от министерства 3 600 тыс. рублей; субсидии из госбюджета республики по конкурсу получили 25 некоммерческих организаций всего на сумму 23 400 тыс. рублей; грантовая поддержка СМИ составила 10 млн рублей.

По количеству заявок на гранты президента РФ Якутия занимает второе место в ДФО, немного уступая Приморскому краю.

В конкурсе по выделению грантов президента России некоммерческим неправительственным организациям в 2016 году от Республики Саха (Якутия) приняло участие 117 НКО. Общая сумма привлеченных средств по шести проектам-победителям составила 4 млн 984 тыс. 024 руб.

Межэтнические отношения, развитие коренных малочисленных народов Севера

Еще один большой пласт работы Минобщества – осуществление координации в сфере государственной национальной политики, устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, развития российского казачества, вопросов межконфессиональных отношений.

В Якутии реализуется госпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений в РС(Я)» В целом на ее реализацию в 2016 году предусмотрено 64 678,5 тыс. руб., в том числе 21 986,7 – субсидии федерального бюджета.

Министерство координирует деятельность 42 государственных учреждений республики. Так, в сфере государственной национальной политики в ведении министерства находятся АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского», Якутский республиканский общественно-государственный фонд содействия развитию казачества.

Правовая защита, профилактика правонарушений и антинаркотическая политика

Большую роль в гражданском обществе играет правовая защищенность граждан, поэтому Минобществу перешла часть функций Госкомитета юстиции республики. Это защита прав и свобод граждан, включающая повышение правовой культуры населения, бесплатные юридические консультации.

Минобщества является ответственным исполнителем двух государственных программ Республики Саха (Якутия) — «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Республике Саха (Якутия)». По ним, в частности, проходит:

— организация народных дружин (среди них был проведен конкурс — победителям оказана государственная финансовая поддержка на общую сумму 1 млн рублей);

-выплачиваются вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения (в 2016 году – на 5 млн рублей);

-закупается оборудование по подпрограмме «Безопасность дорожного движения»; работа идет по подпрограмме «Содействие деятельности уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» и др.;

—проводятся различные мероприятия антинаркотической направленности. Осуществляется государственная поддержка некоммерческих организаций, действующих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. В 2016 году НКО «Алмаз» создана трудовая коммуна в Кобяйском районе, на поддержку которой выделено 5,9 млн рублей.

И это только небольшая часть дел.

Другие функции

Есть и ряд других функций, в частности, функция уполномоченного органа по согласованию уведомлений о проведении публичных мероприятий; обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних; обеспечение деятельности административных комиссий в муниципалитетах, по отдыху детей и др.

Дискуссия во время отчета министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) о деятельности за 2016 год показала большую заинтересованность населения. Общественники ЯРО Всероссийского общественного движения «Матери России», «Федерации спорта слепых», общественной организации «Потомки государевых ямщиков», Русской общины РС(Я), Союза писателей Якутии, Центра социально культурного просвещения взрослого населения «Институт человеческих ресурсов» поддержали деятельность Минобщества и высказали ряд предложений.

С 1991 года мы строим гражданское общество, которое прежде всего основано на демократии в социальной сфере, уважении индивида и частной собственности, прав и свобод граждан, правовой защищенности, высокой гражданской активности населения. Наша страна постоянно сталкивается с новыми вызовами, преодолеть которые можно только при условии наличия гражданского общества. Поэтому в Республике Саха (Якутия) столько внимания уделяется развитию именно этой сферы, и миссией Минобщества республики можно считать гармонизацию отношений в гражданском обществе.