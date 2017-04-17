Минобороны впервые показало военную базу «Арктический трилистник»

​Минобороны России впервые показало военную базу «Арктический трилистник», которую возвели для военных на острове Александры, расположенном в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На сайте министерства теперь работает интерактивный проект — 3D-экскурсия по этажам жилого комплекса «Арктический трилистник», говорится в сообщении. Пользователи могут ознакомиться с условиями проживания и быта личного состава военной базы.

Согласно сообщению, военная инфраструктура базы состоит из сооружений специального назначения, пунктов управления, гаражей для военной и специальной техники, автономного энергоблока, а также специализированных хранилищ и складов, являющихся объектами с особым режимом допуска.

С помощью виртуальной экскурсии пользователи смогут оценить модульную компоновку базы, которая «позволяет российским военным в тяжелейших природно-климатических условиях Арктики качественно выполнять служебные и боевые задачи».

В Минобороны подчеркнули, что военная база полностью автономна. Жилые помещения рассчитаны на 150 человек, которые будут проживать там в течение полутора лет.