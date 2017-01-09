Минмолодежи Якутии объявило конкурсы на получение субсидий

Министерство по делам молодежи и семейной политике Якутии объявило о проведении отбора получателей субсидий из государственного бюджета региона.

Отбор участников конкурса проводится по нескольким направлениям:

— на реализацию проектов (программ) детских общественных объединений в Республике Саха (Якутия) на 2017 год;

— на патриотическое воспитание в муниципалитетах;

— на реализацию добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Саха (Якутия) на 2017 год

Более подробно о проводимых конкурсных отборах можно узнать на сайте министерства по делам молодежи и семейной политике республики.