Минмолодежи Якутии объявило конкурсы на получение субсидий

Министерство по делам молодежи и семейной политике Якутии объявило о проведении отбора получателей субсидий из государственного бюджета региона.
Отбор участников конкурса проводится по нескольким направлениям:
— на реализацию проектов (программ) детских общественных объединений в Республике Саха (Якутия) на 2017 год;
— на патриотическое воспитание в муниципалитетах;
— на реализацию добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Саха (Якутия) на 2017 год
Более подробно о проводимых конкурсных отборах можно узнать на сайте министерства по делам молодежи и семейной политике республики.
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