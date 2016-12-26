Минкультуры Якутии: В день траура отменяются культурно-массовые мероприятия

В Якутии 26 декабря, в день траура, отменяются культурно-массовые мероприятия развлекательного характера.

Так, отменяется «Новогодняя ночь в музее», организованная Национальным художественным музеем Якутии и которая должна была состояться 26 декабря. Организаторы сообщают о возможности возврата билетов в кассе музея. По всем вопросам обращаться по т.: 33-52-79

Переносится на другую дату Бал деятелей культуры, проводимый по инициативе Творческого Союза работников культуры и искусств Якутии, в рамках которого запланировано вручение общественной премии профессионального мастерства в области культуры и искусства «Признание». О месте и времени мероприятия будет объявлено позже.

В связи с трауром отменены новогодние утренники в ряде республиканских учреждений культуры и искусств.