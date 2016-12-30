Министр ЖКХ и энергетики Якутии подвел итоги года

28 декабря состоялся традиционный ежегодный отчет министра ЖКХ и энергетики республики Гаврила Левина на встрече с коллективами предприятий курируемых отраслей.

Свое выступление Гаврил Левин начал с подведения итогов Года благоустройства населенных пунктов Республики Саха (Якутия).

В течение 2016 года в рамках трехлетних планов благоустройства муниципальными образованиями отремонтировано около 500 км улично-дорожной сети, 58 тыс. кв. м. внутриквартальных проездов, приобретено свыше 400 детских площадок, свыше 100 спортивных площадок. Построено и отремонтировано 49 площадей, 69 парков, 132 сквера, 90 объектов монументального искусства, 579 малых архитектурных форм. На мероприятия по благоустройству привлечено 1025 бойцов студенческих отрядов.

В рамках санитарного двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов проведено 9 812 субботников, в которых приняло участие 278 тыс. граждан.

Далее министр отметил, что модернизация объектов коммунальной инфраструктуры остается перспективным направлением, благодаря которому повышается надежность коммунального комплекса. В уходящем году было построено и реконструировано 41 котельная, обновлено 150,6 км инженерных сетей.

Решается вопрос по обеспечению населения качественной водой. Строительство водозаборных и водоочистных сооружений Якутска вступило в активную фазу и за год выполнены значительные работы по строительству водоприемного ковша, насосной станции первого подъема, фундамента водоочистной станции и реагентного хозяйства. На сегодня готовность проекта составляет 30%. Завершение строительства планируется в 2018 году. Кроме того, для бесперебойного обеспечения водой жителей Якутска проведены дноуглубительные работы в акватории действующего водозабора.

Завершена реализация ряда других значительных объектов водоснабжения. Введены в эксплуатацию объекты водоснабжения села Сунтар Сунтарского улуса. Введены в эксплуатацию очистные сооружения в населенных пунктах расположенных на берегу реки Мархи в Нюрбинском улусе. Проведено гидравлическое моделирование системы водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри за счет кредитных средств ЕБРР. Завершено строительство водозабора в Тикси.

В электроэнергетике продолжена реализация крупных проектов, направленных на обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения потребителей республики: ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с подстанциями 220 кВ «Томмот» и «Майя»; Якутской ГРЭС-2 (первая очередь).

Продолжается работа по ликвидации перекрестного субсидирования локальной энергетики. В 2016 году получена финансовая поддержка из федерального бюджета на частичную компенсацию затрат на электрическую энергию предприятиям коммунального комплекса в размере 500,0 млн. рублей. На сегодняшний день разработана долгосрочная программа оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия) на 2016-2025 годы.

В рамках заключенных Соглашений в этом году начато строительство ДЭС в с. Хонуу Момского улуса (района) мощностью 4,5 МВт, завершение которой планируется в 2018 году. В 2017 году необходимо решить вопрос строительства ДЭС в селе Батагай Верхоянского улуса.

По соглашению от 28 июня 2009 года с Магаданской областью, в текущем году завершена реконструкция ВЛ-6 кВ Славка-Терють в Оймяконском улусе. Со стороны Правительства Магаданской области в 2017 году будет завершено строительство распределительных сетей в поселке Усть-Нера и селе Терють.

Следует отметить, что в Арктике имеется значительный потенциал энергосбережения, с точки зрения экономии использования природных ресурсов. В 2016 году в республике увеличилось количество заключенных энергосервисных контрактов до 177 ед., которые, по оценкам экспертов, являются одним из самых удачных механизмов государственно-частного партнерства и позволяют решать задачи проведения капитального ремонта и повышения энергоэффективности объектов капитального строительства.

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов из государственного бюджета направлено 593 млн. рублей, до конца года ожидается отремонтировать общее имущество в 249 домах, при этом качество проживания улучшат 12 тыс. человек. Уровень сбора взносов на капитальный ремонт по республике за 2016 год составил 74%.

Продолжена реализация механизмов повышения благоустроенности частного жилья в сельской местности. За 2016 год оказано материальной помощи на подключение к централизованным источникам теплоснабжения 680 семьям, на подключение к электроотоплению –221 семье. Всего подключено к внешним источникам теплоснабжения 2918 семей, в том числе к центральному отоплению – 1399 семей, к электроотоплению – 1519 семей. Совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк» запущена в работу программа льготного кредитования населения по благоустройству жилья под льготные процентные ставки 7,5%. В 2016 году выдано 314 кредитов на общую сумму 44,07 млн. рублей. В будущем году планируется запустить механизм предоставление беспроцентных займов населению в целях комплексного благоустройства индивидуальных жилых домов через ГУП «ФАПК «Туймаада».

В 2017 году стоит задача по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. На данный момент Министерством ведется подготовка к проведению конкурсного отбора по определению регионального оператора.

Продолжено внедрение Единой интегрированной информационно-аналитической системы по начислению и сбору платежей населения Республики Саха (Якутия) за жилищно-коммунальные услуги – ЕИИАС ЖКУ (Система «Дом.Онлайн»).

На сегодняшний день посредством ЕИИАС ЖКУ осуществляют начисление платежей за ЖКУ 225 организаций жилищно-коммунального комплекса по 23 муниципальным районам, а это более 12 тысяч МКД и жилых домов, более 135 тысяч лицевых счетов.

Информатизация отрасли должна стать ведущим звеном к его развитию, разрешением многих системных проблем, механизм государственной поддержки которой мы сохраним до полной ее реализации на всей территории Республики Саха (Якутия). Перед нами стоит задача внедрения Региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия), ориентированной, прежде всего, на наши региональные особенности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Из намеченных задач на 2017 год министр отметил продолжение работы по «Комплексному инвестиционному проекту энергоснабжения вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА» (ПАО)», проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам жилищно-коммунальных услуг, привлечение частных инвестиций в модернизацию объектов коммунального хозяйства путем заключения не менее 5 концессионных соглашений и газификация 15 котельных в Чурапчинском, Горном, Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском улусах.