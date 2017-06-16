Министр по делам молодежи и семейной политике Якутии принимает участие на форуме «Амур»

С сегодняшнего дня по 21 июня в Хабаровском крае проходит Дальневосточный молодежный образовательный форум «Амур». В мероприятии примет участие министр по делам молодежи и семейной политике Якутии Афанасий Владимиров.

Форум направлен на внедрение стратегии национальной технологической инициативы на Дальнем Востоке, на популяризацию рабочих специальностей, подготовку рабочих кадров для современных предприятий.

Сегодня в рамках форума проходит семинар-совещание по вопросу реализации основных направлений государственной молодежной политики в дальневосточных регионах, участие в котором принимают руководители исполнительных органов государственной власти субъектов России.

На семинаре-совещании от имени Якутии выступит с докладом министр по делам молодежи и семейной политике Афанасий Владимиров. На повестке его доклада будет развитие государственной молодежной политики, система патриотического воспитания в республике, подготовка делегации Якутии на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.