Министерству образования и науки Якутии поручили взять под особый контроль перевозки детей

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников 27 декабря провел заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе заседания была заслушана информация о состоянии аварийности на автодорогах республики. По данным Управления ГИБДД МВД РФ по республике, по итогам 11 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 2% и числа погибших на 17,4%.

Всего в республике зарегистрировано 910 ДТП, из них 830 – по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. При этом определяющее влияние на показатель оказали физические лица (713 ДТП). Вместе с тем, наблюдается рост количества происшествий по вине водителей транспорта, находящегося в собственности юридических лиц. По вине пешеходов зарегистрировано более ста случаев. Наблюдается снижение на 6,6% количества происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Однако, как было отмечено в ходе совещания, несмотря на сокращение основных показателей аварийности на территории ряда муниципальных образований имеет место рост дорожно-транспортных происшествий и погибших в них граждан. Основными причинами являются грубые нарушения водителями правил дорожного движения, низкая квалификация водительского состава.

В режиме видеосвязи в заседании комиссии приняли участие представители администрации Олекминского района. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на территории столицы республики доложили работники администрации Якутска.

Как было обозначено во время совещания, проведенные контрольные мероприятия в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием детей в Олекминском районе показали недостаточный контроль со стороны управлений образований и муниципальных властей за соблюдением правил организованной перевозки групп детей автобусами при межмуниципальных перевозках.

В ходе заседания были обсуждены дополнительные меры по исполнению всех необходимых требований и правил организованной перевозки детей. А также заслушана информация ГУП ЖКХ республики об исполнении требований безопасности транспортных средств и части наличия антиблокировочной системы тормозов и устройств ограничения скорости.

По итогам работы комиссии сформулирован ряд поручений в адрес министерств и ведомств республики, а также рекомендации главам муниципальных образований республики и УГИБДД МВД РФ по республике.

Первый зампред правительства особо подчеркнул необходимость четкого взаимодействия между уполномоченными органами республики, образовательными учреждениями и территориальными подразделениями ГИБДД МВД в части своевременного информирования о планируемых перевозках организованных групп детей.

Министерству образования и науки республики поручено взять на особый контроль перевозку автобусами организованных групп детей в соответствии с правилами, установленными правительством Российской Федерации.

Колодезников призвал руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований объективно рассмотреть совместные мероприятия с участием детей. «Рекомендую минимизировать проведение такого рода массовых мероприятий в условиях низких температур», — подчеркнул он.

Главам муниципальных образований дана установка – глубоко изучить состояние аварийности на подведомственной территории по итогам 2016 года, организовать рассмотрение проблемных вопросов на городских и районных комиссиях по безопасности дорожного движения.

Топографический анализ дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированный на улично-дорожной сети республики в 2016 году рекомендовано провести Управлению ГИБДД МВД по республике.

Сформированный таким образом подробный анализ аварийности по итогам 2016 года будет рассмотрен на очередном заседании комиссии и станет основой для корректировки Плана общереспубликанских мероприятий и соответствующих планов на уровне муниципалитетов.