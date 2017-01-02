Миллионы пользователей отключат от WhatsApp

Популярный мессенджер для смартфонов WhatsApp перестанет работать на устаревших мобильных устройствах. Об этом 2 января пишет британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков программы.

Сообщается, что WhatsApp больше не будет доступен на iPhone 3GS, мобильных устройствах Windows Phone 7 и на телефонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

Разработчики указывают, что эти устаревшие гаджеты больше не могут поддерживать возможности, которые в ближайшем будущем появятся в WhatsApp.