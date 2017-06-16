Михаил Гуляев рассказал о ходе подготовки студенческих отрядов к Всероссийскому слету

Вчера состоялось плановое совещание организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 58-го трудового семестра под председательством заместителя министра образования и науки Российской Федерации Вениамина Каганова, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи и семейной политики республики.

В заседании приняли участие заместитель председателя правительства РС(Я) Михаил Гуляев, директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РФ Игорь Михеев, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Артем Демин, проректор по инновационному развитию и коммерциализации научных разработок СВФУ Афанасий Саввин, председатель правления центрального штаба «Российские Студенческие Отряды» Алексей Рябцевич и другие.

«В этом году масштабное студенческое мероприятие будет проходить в городе Якутске», – подчеркнул вице-премьер Михаил Гуляев в своем выступлении.

В ходе заседании были рассмотрены программа Всероссийского слета; вопросы квотирования участников, организация питания, проживания, транспортировки участников и гостей; проведение IV Всероссийской спартакиады студенческих отрядов и утверждение бюджета. Ключевым вопросом повестки стало планирование мероприятий.

Напомним, что с 27 по 30 октября в городе Якутске впервые будет проходить Всероссийский слет студенческих отрядов. Участниками станут лучшие бойцы, комиссары и командиры студенческих отрядов из регионов Российской Федерации, а также ветераны движения, представители работодателей, партнерских организаций, образовательных учреждений и органов власти. 17 ноября 2016 года распоряжением Главы Якутии Егора Борисова утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского слета студенческих отрядов в городе Якутске под руководством председателя правительства республики Евгения Чекина.

Утвержден состав дирекции слета под руководством министра по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Афанасия Владимирова.