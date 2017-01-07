Михаил Гуляев поздравил православных якутян с Рождеством Христовым

В ночь с 6 на 7 января зампред правительства Якутии Михаил Гуляев принял участие в Божественной литургии в Преображенском кафедральном соборе Якутска, где вместе с православными верующими встретил светлый праздник Рождества Христова.

Богослужение возглавил архиепископ Якутский и Ленский Роман. В эту праздничную ночь в храмы и церкви республики пришло большое количество прихожан. Всего в Якутии Рождественские мероприятия проходят в 37 церквях и храмах Русской Православной Церкви.

После окончания праздничной литургии к прихожанам обратился Михаил Гуляев. В первую очередь вице-премьер передал от имени главы республики Егора Борисова поздравления всем православным якутянам со светлым праздником Рождества Христова.

Михаил Гуляев подчеркнул, что в наступившем году Якутия отметит 385-летие вхождения в состав Российского государства. Именно это событие послужило приходу на якутскую землю православия, развитию образования, культуры и духовности.

«Все эти годы народы, населявшие Якутию, жили в мире и согласии. И сегодня православие объединяет все национальности, и обеспечивает стабильность в обществе и развитие республики», — отметил вице-премьер.

Михаил Гуляев напомнил, что 2017 год в России объявлен Годом экологии. В этой связи он обратился ко всем с призывом бережнее относиться к родной природе, и сохранить ее для будущих поколений.

Продолжая, вице-премьер также отметил, что в Якутии наступивший год объявлен Годом молодежи, и именно на нее возлагаются большие надежды. Михаил Гуляев считает, что только нравственно и духовно чистая молодежь, нацеленная на созидание и мирный труд, способна построить будущее родной Якутии.