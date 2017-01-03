Международным связям Якутии — 25 лет

История активного международного сотрудничества республики в составе Российской Федерации в 2017 году перешагнет 25-летний рубеж. С самого начала развития внешних связей Якутия всегда была в авангарде международного сотрудничества и во многом становилась примером и первооткрывателем в этой новой для всех российских регионов сфере.

При этом неукоснительным принципом для региона остается соблюдение координирующей роли Министерства иностранных дел России. В условиях обострившейся внешнеполитической ситуации вокруг Российской Федерации перед региональными правительствами ставится задача не снижать темпы международных и внешнеэкономических связей. При этом возрастает ответственность регионов за своевременную и эффективную координацию с общероссийским внешнеполитическим курсом.

В отличие от большинства субъектов Российской Федерации Якутия определяет приоритетные направления взаимодействия с главным федеральным внешнеполитическим органом отдельными протоколами. В настоящее время действует пятый Протокол, рассчитанный на период с 2013 по 2017 годы. В 2017 году запланировано подписание Протокола между МИД России и Правительством Республики Саха (Якутия) о взаимодействии в области осуществления международных и внешнеполитических связей на 2018-2022 годы.

В рамках исполнения Протокола весной 2016 года совместно с Представительством МИД РФ в Якутске и Министерством образования Якутии проведен 10-й ежегодный республиканский конкурс среди старшеклассников «Будущий дипломат». В нем приняло участие около 400 старшеклассников со всех районов Республики Саха. Абсолютным победителем конкурса стал ученик 11 класса школы № 5 Якутска Артем Инхеев, который был номинирован на стипендию главы РС(Я), а также награжден сертификатом на поступление в Дипломатическую академию МИД России.

В 2016 году в Якутии прошли важные визиты руководства дипломатических миссий иностранных государств в России, что говорит о возрастании значимости Якутии на международной арене. Республику посетили вице-консул Генерального консульства Монголии в городе Иркутске г-н Ганболд Энхболд, Генеральный консул Индии во Владивостоке г-н Рупджойти Брахма Карджи, Генеральный консул Республики Корея в г. Иркутске г-н Пак Чон Нам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации г-н Пьер Хельг, руководитель отдела окружающей среды, науки, технологий и здравоохранения Посольства США в г. Москве г-н Дэниел Росс и консул по политико-экономическим вопросам Генерального консульства США в г. Владивостоке г-н Натан Халат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Российской Федерации г-н Лейдульв Намтведт, вновь назначенный Генеральный консул Республики Корея в г. Иркутске г-н Ом Ки-Ён.

Отметим, что Якутск является штаб-квартирой двух международных организаций – Северного Форума и Международного комитета «Игры «Дети Азии».

Напомним, что в ноябре 2015 года по итогам 12-ой Генеральной ассамблеи Северного Форума председательство передано Красноярскому краю.

25 июля прошлого года делегация Республики Саха под руководством первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова приняла участие в ежегодном совещании Комитета региональных координаторов Северного Форума в г. Анкоридж (Аляска, США). В рамках совещания состоялись презентации регионов-членов Северного Форума, обсуждение новых проектов в рамках Арктического Совета, инновационного опыта, направлений сотрудничества в области гражданского строительства, ЖКХ и энергетики.

Со 2 по 4 сентября 2016 года в поселке Жиганск под эгидой Северного Форума состоялся второй республиканский фестиваль северного традиционного рыболовства «Путина Заполярья-2016». Фестиваль был организован при содействии Министерства по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я) совместно с кооперативом «Snowchange Cooperative» (Финляндия), Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера РС(Я). В мероприятии приняли участие представители Финляндии, США и Великобритании.

Отметим, что Якутия первой из регионов Российской Федерации установила сотрудничество с ЮНЕСКО еще в январе 1991 года. Впоследствии опыт взаимодействия Якутии с ЮНЕСКО и формы практической работы были использованы многими российскими регионами. Якутия системно развивает сотрудничество с международной организацией ЮНЕСКО на основе уже второго Совместного коммюнике. В настоящее время республика реализует проекты, включенные в Совместное коммюнике, которое охватывает период до 2020 года.

25 апреля 2016 года в Особняке МИД России состоялось ежегодное Общее собрание Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Были подведены итоги работы за предыдущий отчетный период, а также приняты конкретные решения, направленные на обеспечение дальнейшего развития взаимодействия России и ЮНЕСКО. За большой личный вклад в развитие сотрудничества России и ЮНЕСКО Сергей Лавров вручил главе Республики Саха (Якутия) Егору Борисову Диплом и памятную медаль Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

С 16 по 18 августа 2016 года в Якутске под эгидой ЮНЕСКО состоялся Ленский образовательный форум «Открытая школа: человек – институт образования». Целью Форума было привлечение широкого внимания к инновационным процессам в образовании, определение перспектив развития системы образования в условиях глобального общества знаний, а также расширение межрегионального и международного сотрудничества.

Участниками Форума стали специалисты из 6 стран мира (Франция, Великобритания, Германия, Финляндия, Казахстан, Россия) и 11 регионов России, в том числе представители ЮНЕСКО, Министерства образования и науки Российской Федерации, академического и частного секторов, педагогической общественности и СМИ.

В мае 2016 года делегация Республики Саха приняла участие в 15-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в составе официальной делегации Российской Федерации. Были рассмотрены положение коренных народов и выполнение рекомендаций Постоянного форума в шести мандатных областях: здравоохранении, образовании, в области прав человека, в сфере социально-экономического развития, окружающей среды и культуры.

Благодаря деятельности Международного комитета «Игры «Дети Азии» в июле 2016 года на высоком организационном уровне под патронатом Международного Олимпийского комитета, ЮНЕСКО и при содействии Олимпийского совета Азии прошли VI Международные спортивные игры. В Играх приняли участие 35 зарубежных команд и 8 команд из российских федеральных округов и регионов, всего 3009 участников, в том числе 2154 спортсмена. В Церемонии открытия Игр приняли участие председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, начальник отдела по делам молодежи и спорту Департамента социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО г-н Александр Шишлик и другие почетные гости.

В рамках культурной программы VI Международных спортивных игр «Дети Азии» в Якутске с 5 по 10 июля 2016 года прошел III Международный фестиваль «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». В мероприятии приняли участие носители нематериального наследия человечества – шедевры ЮНЕСКО из Азербайджана, Армении, Грузии, Испании, Индии, Китая, Киргизии, Монголии и Японии.

Якутские соотечественники за рубежом при содействии правительства республики также ведут активную работу по продвижению имиджа и культуры Якутии в мире. Так, в 2016 году проведен якутский национальный праздник «Ысыах» в гг. Пекин, Харбин (КНР, май-июнь), Рига (Латвийская Республика, май).

Добавим, что в каждым годом интерес к республике со стороны зарубежных стран растет. Представители иностранных СМИ и журналисты приезжают в Якутию, чтобы подготовить материалы о сегодняшнем дне о самом крупном субъекте России, его перспективах и возможностях. Так, в 2016 году состоялись визиты съемочных групп бюро японской телерадиовещательной корпорации «Эн-Эйч-Кей» (NHK, Japan Broadcasting corporation) в г. Владивостоке, съемочной группы британской телекомпании Channel 4, владивостокского бюро японского информагентства «Киодо Цусин».