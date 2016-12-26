«Мега Тойс» представляет военные лего-конструкторы

Что такое лего-конструкторы — знают все. Развивающие игрушки, детали которых можно собирать в абсолютно любые конструкции, очень популярны среди детей. «Мега Тойс» – единственный магазин в Якутске, в котором можно найти различные игровые наборы на военную тематику.

Дети любят «войнушки» и Minecraft

Начнем с того, что идея создания в Якутске магазина лего-конструкторов «Мега Тойс» принадлежит не взрослому, а ребенку – сыну директора, увлекающемуся с трех лет сборкой игровых деталей с раннего детства. «Идею действительно подкинул мой сын и его увлечение. Дело в том, что военная тематика лего-конструкторов мало представлена в России, тем более в Якутске, поэтому ребенку часто приходилось заказывать конструкторы заграницей, – отмечает директор магазина «Мега Тойс» Руслан Лукин. – Вскоре у нас появилась идея создания в столице республики магазина с большим игровым военным ассортиментом, благодаря которому людям бы не пришлось тратить время на поиск лего-деталей за рубежом».

Военная тематика лего-конструкторов не особо интересна российским поставщикам. Магазин «Мега Тойс» решает эту проблему

Выгодное отличие моделей других производителей от официального LEGO состоит в том, что если у последнего не сильно распространена линейка «военных» конструкторов, то у других компаний с этим полный порядок: возможности создания военных баз и целых отрядов поражают – масштабы зависят лишь от того, сколько деталей вы приобретете.

Несмотря на разницу в названиях, все модели совместимы с официальными LEGO-конструкторами – при желании все детали можно объединять в единое целое. «Часто бывает так, что поставщики выпускают не только собственный продукт, но и изготавливают конструкторы, входящие в линейку игрушек компании LEGO, – объясняет директор магазина «Мега Тойс». – Практически все наши модели можно совмещать с конструкторами других производителей, из-за чего возможности конструирования становится и вовсе безграничными – ребенок полагается лишь на свою фантазию».

Конструкторы, представленные в магазине «Мега Тойс», являются стопроцентно качественными – все модели закупаются у проверенных мировых поставщиков

Развивающие игрушки

Как отмечает директор магазина «Мега Тойс», помимо военной тематики, среди нынешнего поколения детей особенно популярны и лего-наборы известнейшей игровой вселенной Minecraft – компьютерной игры с элементами «песочницы» и развернутого строительства, которая считается в мире одной из лучших развивающих игр. В продаже самые разные наборы – начиная от тех, где есть возможность сконструировать пещеру, базу или какой другой участок, и заканчивая самыми большими, в которых можно создавать целые миры с огромным количеством деталей, населяя их различными персонажами.

Лего-конструкторы нельзя назвать обычными игрушками – играя с ними, ребенок развивает не только свое воображение, но и улучшает моторику, помогает в развитии внимания и усидчивости, развивает фантазию в любом направлении, а это далеко немаловажные факторы в формировании личности, считает директор магазина Руслан Лукин: «В отличие от обычных игр, с лего дети своеобразно обучаются, постигают основы моделирования – таким образом, данные конструкторы можно с полной уверенностью отнести в категорию развивающих игр».

Вопрос цены

Не секрет, что конструкторы компании LEGO не славятся демократичными ценами – часто на модели с большим количеством деталей устанавливается довольно крепкий ценник. В магазине «Мега Тойс», где ассортимент игровых конструкторов представляют различные производители, такой проблемы нет – ценовая политика идет навстречу покупателям. «При том же количестве деталей во многих наборах производителя LEGO, наши модели дешевле если не в три, то в два раза точно», – отмечает директор Руслан Лукин.

Начиная от конструкторов с модельками из восьми деталей, в «Мега Тойс» можно приобрести большие наборы, включающие в себя целые военные форпосты с танками, вертолетами и боевыми отрядами

«Ещё одна очень важная функция лего – игрушка может привлечь внимание не только ребенка, но и взрослого. А значит, малыш и его папа или мама могут вместе построить космический корабль, большой парусник или дом вместе, – рассказывает Руслан Лукин. – Совместные занятия всегда очень положительно сказываются на детской психологии, а родителям они помогают лучше понимать своих малышей и учиться общаться с ними на одном языке».

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В ближайшее время «Мега Тойс» выйдет и в сеть – начнет свою работу одноименный интернет-магазин. «В нем будут представлены сотни различных лего-моделей, – отмечает директор магазина. – Также в интернет-магазине для якутян будет возможность покупки моделей «под заказ» – доставка будет производиться в течение одной недели».

«Мега Тойс» только набирает обороты: помимо основного магазина, который находится в ТЦ «Норд» на Лермонтова, 47, в скором времени дополнительные филиалы откроются в ТЦ «Глобус» и ТРК «Туймаада», что значительно расширит ассортимент лего-игрушек. «Также магазин сейчас можно найти в торгово-развлекательном центре «Мандарин», – отмечает Руслан Лукин. Директор магазина добавляет, что ассортимент всегда обновляется – новые модели поступают в «Мега Тойс» раз в две недели.

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