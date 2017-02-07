МЧС: Жизнеобеспечение населенных пунктов в Усть-Янском районе не нарушено

Движение автотранспорта на дороге республиканского значения «Усть-Куйга-Депутатский» открыта. Проводятся работы по расширению дорожного полотна протяженностью 24 километра на участках с 105 км до 140 км автодороги «Яна» по направлению Усть-Куйга-Депутатский. В общей сложности к работам по расчистке участков автодороги привлечено 10 единиц техники дорожно-эксплуатационного предприятия. Организовано дежурство спецтехники для сопровождения автомашин, доставляющих топливно-энергетические ресурсы, сообщили в МЧС Якутии.

Скопления автомобилей нет. Со всеми населенными пунктами имеется автомобильное сообщение. Все населенные пункты обеспечены медикаментами и продуктами питания в достаточном количестве. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Запасы топливно-энергетических ресурсов в населенных пунктах Усть-Янского района имеются в достаточном количестве, их хватит более чем на 17 суток.

С 7 февраля, согласно плану, из п. Усть-Куйга в Депутатский будет направлена колонна наливной автотранспортной техники для завоза топливно-энергетических ресурсов.

Ситуация находится на постоянном контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

