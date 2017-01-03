МЧС Якутии: рекомендации любителям подледной рыбалки

Каждый рыбак должен изначально хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того чтобы помнить где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу;

— различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать;

— осторожно спускаться с берега, так как лед может неплотно соединяться с сушей, могут быть трещины, подо льдом может быть воздух;

— не выходить на темные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и как следствие, быстрее тают;

— рюкзак необходимо вешать на одно плечо, а еще лучше волочить его за собой на веревке 2-3 метра сзади;

— не пробуривать лунки близко друг от друга;

— не приближаться к местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри;

— не ходить по льду рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;

— обязательно иметь с собой средства спасения – наилучший вариант так называемые «спасалки» – это два прочных заостренных металлических штыря с удобными ручками. Ручки эти соединены между собой шнуром длиной порядка полутора метров. В случае провала под лед рыбак может ими воспользоваться для самоспасения, силой втыкая их в лед, и таким образом, вытягивая себя из воды.

Соблюдайте меры безопасного поведения на льду во время подледного лова рыбы!