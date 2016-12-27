МЧС Якутии: С Днем спасателя Российской Федерации!

В России 27 декабря отмечается День Спасателя. Этот праздник считается главным для сотрудников МЧС России.

Специальный праздник для спасателей был введен в 1995 году в соответствии с Указом Президента РФ. Именно в этот день в 1990 году Совет Министров РСФСР учредил Российский корпус спасателей, позже переформированный в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В результате дата принятия этого постановления стала считаться днём образования МЧС России.

Сегодня на территории Дальнего Востока и Якутии несут дежурство тысячи спасателей и пожарных. Большинство спасателей владеют сразу несколькими специальностями: альпиниста, водолаза, парашютиста, парамедика, пиротехника, водителя автомашины и маломерного судна. Они могут работать на воде, на суше и в воздухе, на любых географических широтах и в самых сложных климатических условиях.

Спасение попавших в беду людей всегда было делом чести каждого порядочного человека. Теперь есть такая профессия – спасатель. В этот замечательный день поздравляем всех сотрудников МЧС России, а особенно, спасателей, с профессиональным праздником и желаем им и их близким счастья, здоровья, успехов и поменьше работы.

ГУ МЧС России по РС (Я)