МЧС: Уберегите детей от травм

Санки, катание с горок, игра в снежки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они становятся причиной многих травм. Каждую зиму детский травматизм увеличивается примерно на треть. Здесь возрастает роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать травм.

Необходимо проверить санки, не повреждены ли они, крепление на лыжах, надежно и правильно ли прикреплено оно к ногам ребенка, а коньки — на соответствие размера.

Именно взрослые должны проконтролировать места, где играют их дети зимой.

Как и где кататься на санках и лыжах?

Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев.

Каждый ребенок должен понимать, что, катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или деревом.

Спуск спиной вперед снижает возможность управлять санками или лыжами, своевременно и адекватно реагировать на опасность.

Объясните детям, что при катании с горок нельзя толкать друг друга.

Съезжать можно, если ребенок, скатившийся до них, отошел в сторону.

Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, перевернувшись, одни санки потянут за собой другие.

На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или катках.

Основные правила поведения на льду:

избегайте места, близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных предприятий, рыбацким лункам и др;

опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность;

не следует испытывать прочность льда ударами ногой, можно провалиться.

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову.

Советы при гололеде

Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины, термоэластопластов или войлока, без каблуков.

Во-вторых, научите ребенка перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах на скользких участках опасно, при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь.

Огромную опасность представляют обледеневшие ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение, держитесь за перила – это поможет избежать падения.

Объясните ребенку, что внимание и осторожность — это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться.

Как избежать обморожения?

Повреждение тканей под действием холода может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, особенно во время обильного снегопада, при сырой погоде, влажной одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши.

Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание на цвет румянца у ребенка (нормальный румянец – нежно-розового цвета, если он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами — это обморожение), проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног.

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте ребенка для прогулок: необходимы непромокаемые варежки, шарф, шапка из водоотталкивающего материала на теплой подкладке, обувь, не сдавливающая нижние конечности, не пропускающая влагу и обеспечивающая тепло. Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом.

Зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, можно «приклеиться». Напомните, что не стоит проводить эксперименты.

Если ваш ребенок увлекается зимними видами спорта, позаботьтесь не только о его спортивной экипировке, но и о защите: наколенниках, налокотниках, защиты для позвоночника, они помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения травм.

Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете внимательно следить за своими детьми и заботиться, чтобы их окружение было безопасным.