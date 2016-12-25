МЧС рекомендует: Как правильно выбрать и использовать электрические гирлянды

Электрические гирлянды являются обязательным атрибутом новогодних праздников, а также широко используется и в другое время года для украшения улиц, витрин магазинов. Чтобы покупка оказалась качественной, а ее использование не омрачило праздник, нужно соблюдать ряд правил.

— используйте электрические гирлянды заводского изготовления, на упаковке которых есть знак сертификации пожарной безопасности,

— при обнаружении неисправностей (нагреве проводов, мигании лампочек и т.д.) обесточьте гирлянды,

— перед использованием гирлянды тщательно проверяйте электропроводку, особое внимание обращайте на изоляцию и соединение проводов,

— не используйте одновременно больше трех гирлянд: от перегрева сетей может произойти короткое замыкание,

— если уходите из дома или ложитесь спать, не оставляйте гирлянды включенными,

— при уличном украшении, например, фасада своего дома, не используйте гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений,

— при выборе гирлянд старайтесь отдать предпочтение менее мощным — чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев и риск возгорания.

Если пожар все-таки произошел, обесточьте гирлянду, вызовите пожарных по телефонному номеру «01» со стационарного телефона, с мобильного «101» или по единому номеру экстренного вызова оперативных служб «112».

Если ситуация позволяет, можно приступить к самостоятельному тушению возгорания. Накройте плотной тканью, примените огнетушитель.