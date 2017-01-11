МЧС: Рекомендации любителям подледной рыбалки

МЧС напоминает правила безопасности при подледной рыбалке.

Каждый рыбак должен изначально хорошо знать водоем, избранный для рыбалки. Обязан помнить, где на нем глубина не выше роста человека, или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу.

Различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

Осторожно спускаться с берега, так как лед может неплотно соединяться с сушей, могут быть трещины, подо льдом может быть воздух.

Не выходить на темные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и, как следствие, быстрее тают.

Рюкзак необходимо вешать на одно плечо, а еще лучше волочить его за собой на веревке 2-3 метра сзади.

Не пробуривать лунки близко друг от друга.

Не приближаться к местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.

Не ходить по льду рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.

Обязательно иметь с собой средства спасения – наилучший вариант так называемые «спасалки» – это два прочных заостренных металлических штыря с удобными ручками. Ручки эти соединены между собой шнуром длиной порядка полутора метров. В случае провала под лед рыбак может ими воспользоваться для самоспасения, силой втыкая их в лед, и таким образом, вытягивая себя из воды.