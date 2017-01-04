МЧС предупреждает: Осторожно, неокрепший лед!

Процессы ледообразования происходят неравномерно. Лед небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед.

МЧС рекомендует населению соблюдать правила безопасности и не допускать выхода людей, выезда автомашин на необорудованные места. Особое внимание необходимо уделить безопасности детей вблизи водоемов.

Нужно учитывать безопасную толщину льда: для человека безопасным считается лёд толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиметров.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Он непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев и камыша.

Прочность покрова можно определить визуально: лёд прозрачный, голубого, зеленого оттенка – прочный, прочность льда белого цвета — в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цветов является наиболее ненадежным и обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Что делать, если провалились под лёд?

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание

Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой

По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед

Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу

Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки

Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность

Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом

Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них

За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство

Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться

Осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны

Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника)

Вызвать скорую помощь – 112

Выполнение этих рекомендаций сохранит жизнь и здоровье вашим детям и поможет избежать трагедии!