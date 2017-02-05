МЧС: Отправляясь в турпоход, регистрируйте маршрут в Службе спасения Якутии

Главное управление МЧС России по Якутии обращается к жителям республики, а также к туристам, прибывающим на ее территорию: отправляясь в туристический маршрут, зарегистрируйте его в Службе спасения РС(Я).

Любой самостоятельной туристской группе, прибывшей в регион, настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности в Службе спасения. Спасатели расскажут о том, безопасно ли пребывание в том или ином районе, какая погода ожидается, как лучше экипироваться.

Зарегистрировать свой маршрут можно как по телефону, так и лично, явившись в Службу спасения Якутии для заполнения маршрутного листа. Кроме того, заполненный документ можно направить по электронной почте.

В маршрутном листе указывают сведения о планируемом количестве туристов в группе, фамилию, имя, отчество руководителя группы (гида-проводника), название, адрес и телефоны туристской организации, сроки начала и окончания мероприятия, а также маршрут с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов. Полученное сообщение вносится в журнал учета туристских групп.

При получении сигнала бедствия или по истечении контрольного срока возвращения группы, аварийно-спасательное формирование немедленно организует поисковые работы.

В случае, если какое-либо происшествие произойдет с группой, которая не зарегистрировала свой маршрут, будет потеряно время на то, чтобы выяснить, куда именно отправились туристы. Зачастую родственники не знают даже примерно, где искать потерявшихся людей и сколько человек пропало. Безусловно, это значительно усложняет поисково-спасательные работы.

Потратьте немного личного времени, чтобы обезопасить себя и сохранить спокойствие ваших близких!

Контактная информация для регистрации туристических групп:

ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» (отдел охраны труда, техники безопасности и безопасности туристической деятельности):

г. Якутск, ул. Лермонтова, 22/1, телефон: 8(4112) 22-65-90.

г. Нерюнгри: Поисково-спасательный отряд, телефон: 8-914-242-0380.

г. Томмот: Поисково-спасательный отряд, телефон: 8(41145) 4-41-01.

г. Среднеколымск: 8-914-285-7909.

Адрес электронной почты: kcc-caxa@yandex.ru

Сахалыы манна аах.